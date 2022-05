कोराना काल बीत गया पर नहीं खुला वाचनालय

कोरोना की वजह से बंद किया गया सौंसर नगर पालिका का महात्मा गांधी वाचनालय आज तक नहीं खोला गया है। पुरानी नगर पालिका भवन में स्थित वाचनालय के बड़ी संख्या में नियमित पाठक हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या उन युवाओं की है, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अखबार, पत्र-पत्रिकाएं, जनरल नॉलेज बुक , साहित्यिक कृतियों के पाठकों की संख्या भी अच्छी खासी है।

छिन्दवाड़ा/ सौंसर. कोरोना की वजह से बंद किया गया नगर पालिका का महात्मा गांधी वाचनालय आज तक नहीं खोला गया है। पुरानी नगर पालिका भवन में स्थित वाचनालय के बड़ी संख्या में नियमित पाठ हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या उन युवाओं की है, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अखबार, पत्र-पत्रिकाएं, जनरल नॉलेज बुक , साहित्यिक कृतियों के पाठकों की संख्या भी अच्छी खासी है। कोरोना काल गुजरने के बाद सभी खोल दिया गया पर नगर का वाचनालय आज तक बंद पड़ा हुआ है। कई बार पाठकों ने अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों से चर्चा की लेकिन किसी ने रुचि नहीं ली। पहले सुबह से लेकर शाम तक यहां पाठकों का आना-जाना लगा रहता था। युवा यहां प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों के लिए आते थे। यहां नियमित आने वाले पाठक नपा की उदासीनता से क्षुब्ध हैं। तीन साल से बंद वाचनालय को साहित्य प्रेमियों ने जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की है।इस सम्बन्ध में नेता प्रतिपक्ष विजय आमले ने बताया इस विषय में अध्यक्ष से लेकर अधिकारियों से दो माह पहले ही वाचनालय खोलने की बात कर चुका हूं। नपा की बैठक में भी इस विषय पर चर्चा की थी। पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुरेन्द्र कुमार उइके का कहना है कि तहसील के समीप आत्माराम घाटोट के नाम से जो वाचनालय है वहां जल्द से जल्द व्यवस्था बनाने की तैयारी की जा रही है। नगरपालिका के वाचनालय में व्यवस्था में थोड़ा समय लगेगा।नगरपालिका परिषद अध्यक्ष लक्ष्मण चाके का कहना है कि मेरे संज्ञान में यह मामला है। इसको लेकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी से चर्चा कर सुचारू रूप से वाचनालय शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है।

The Korana period has passed but the library did not open