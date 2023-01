कुएं में गिरा शावक, वनकर्मियों ने निकाला

सिवनी के किसान मनोज देवराज धारपुरे के खेत के कुएं में गिरे नीलगाय के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सूचना पर पहुंचे वन अमले ने किसानों की मदद से नीलगाय को कुएं से बाहर निकाला। कुएं में गिरने से घायल नीलगाय की उम्र 6 माह बताई गई है।

The cub fell in the well, the forest workers pulled it out