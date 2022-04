तीन दिन फोरेस्ट गेस्ट हाउस में पड़ा रहा युवक का शव

पहली पायरी मंदिर परिसर स्थित वन विभाग के विश्राम गृह में 30 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। शव की शिनाख्त सुनील धुर्वे के रूप में हुई। वह होटल में काम करके विश्राम गृह में सोता था। तीन दिन से वह दिखाई नहीं दिया था। शनिवार को विश्राम गृह के आसपास के लोगों ने दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी।

छिन्दवाड़ा/जुन्नारदेव. पहली पायरी मंदिर परिसर स्थित वन विभाग के विश्राम गृह में 30 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। शव की शिनाख्त सुनील धुर्वे के रूप में हुई। वह होटल में काम करके विश्राम गृह में सोता था। तीन दिन से वह दिखाई नहीं दिया था। शनिवार को विश्राम गृह के आसपास के लोगों ने दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी।

टीआई बृजेश मिश्रा, एएसआई प्रीतम सिंह जगेत, आरक्षक राकेश चौरासे, चंद्रकिशोर रघुवंशी, नवनीत निबारे घटना पर पहुंचे। कमरे का दरवाजा खोल कर देखा तो युवक मृत अवस्था में मिला।लोगों ने कहा कि आखिर तीन दिन तक वन विभाग के विश्राम गृह में कोई कर्मचारी क्यों नहीं पहुंचा। उन्होंने इसे घोर लापरवाही बताते हुए प्रशासन से अपने विश्राम गृहों की नियमित सार संभाल की मांग की है। यदि ऐसे ही लापरवाही रही को गेस्ट हाउस को चोर-उचक्के अपना अड्डा बना लेंगे। कुएं में डूबने से मौत-ग्राम पंचायत उमराड़ी में कुएं में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अरविंद (18) पिता रमेश धुर्वे के रूप में हुई । परिजन ने शुक्रवार को उसके गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची व शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नारदेव लायी। यहां पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया सुबह आसपास के रहवासियों को युवक का शव कुएं में दिखाई

दिया। मर्ग दर्ज कर जांच एएसआई रामविलास तिवारी को सौंपी गई है। जवान बेटे की मौत से परिजन सदमे में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बेटे ने आखिर कुएं में कूद कर क्यों जान दी। उनके अनुसार उसकी किसी से विवाद व दुश्मनी भी नहीं थी।

