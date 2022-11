गटर की गंदगी नदी में और नदी का पानी पीने के लिए घरों में

नगर परिषद न्यूटन सेप्टिक टैंक का गंदा पानी नदी में डाल रही है। इसी नदी के पानी का उपयोग परासिया में पीने के रूप में किया जाता है। इस मामले में नगर परिषद न्यूटन-चिखली की शिकायत करते हुए परासिया नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय ने एसडीएम को पत्र लिखा है। इसमें बताया है कि न्यूटन पेंच नदी पर पालिका ने शहर को पेयजलापूर्ति के लिए डैम बनाया हुआ है। डैम में पेंच नदी का पानी स्टोर होता है। वर्तमान में न्यूटन- चिखली की ओर से वार्ड 13 के पास नाले में सेप्टिक टैंक खाली करवाए जा रहे हैं ।

छिन्दवाड़ा/परासिया. नगर परिषद न्यूटन सेप्टिक टैंक का गंदा पानी नदी में डाल रही है। इसी नदी के पानी का उपयोग परासिया में पीने के रूप में किया जाता है। इस मामले में नगर परिषद न्यूटन-चिखली की शिकायत करते हुए परासिया नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय ने एसडीएम को पत्र लिखा है। इसमें बताया है कि न्यूटन पेंच नदी पर पालिका ने शहर को पेयजलापूर्ति के लिए डैम बनाया हुआ है। डैम में पेंच नदी का पानी स्टोर होता है। वर्तमान में न्यूटन- चिखली की ओर से वार्ड 13 के पास नाले में सेप्टिक टैंक खाली करवाए जा रहे हैं । सेप्टिक टैंक का गंदा पानी बहकर डैम में आ रहा है। दूषित पानी से बीमारी फैलने की आशंका है। इसलिए तत्काल नगर परिषद न्यूटन -चिखली को रोका जाए। इधर ग्राम पंचायत झुर्रेमाल में पानी की समस्या को देखते हुए पीएचई विभाग जल मिशन योजना अंतर्गत टंकी बनाएगा। इसका भूमिपूजन सरपंच पिरगिया सरयाम, जनपद सदस्य कृपाल शाह मर्सकोले, उपसरपंच अजय प्रताप ने किया। 14 लाख की लागत से टंकी निर्माण तथा चार किमी पाइपलाइन बिछाकर प्रत्येक घर में नल कनेक्शन दिया जाएगा। कार्यक्रम में पंचायत सदस्य मोहनवती डेहरिया, सरिता बर्मन रश्मि मेंहगिया, लता बाई, सोनम डेहरिया, बबीता कवरेती, अतरो उइके, बालकराम परतेती, सुनील साहनी ,राजेश डेहरिया, प्रकाश सल्लाम ,सहायक सचिव जितेंद्र बंदेवार, अजय सिंह ,नरेश चंद्रवंशी केसी साहू ,मूलचंद चंद्रवंशी, शिव कुमार गुप्ता ,रूपलाल उइके भोजलाल उइके, अतुल कसार सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे।पांढुर्ना नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित कांग्रेस

पार्षद १४ नवंबर को सांसद नकुलनाथ की उपस्थिति में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। पालिका अध्यक्ष संदीप घाटोडे ने बताया कि सांसद पांढुर्ना में सबसे पहले तीन शेर चौक स्थित दादाजी दरबार में माथा टेकेंगे। इसके बाद नगरपालिका परिषद के कार्यक्रम में भाग लेंगे। सभी पार्षद शपथ लेंगे। इसके बाद सांसद खारी वार्ड में

चल रहे गुणवंत बाबा सप्ताह कार्यक्रम में भाग लेंगे।

