रोगियों की जांच किए बिना ही लौटीं चिकित्सक,कलेक्टर ने दुबारा भेजा

छिन्दवाड़ा/ चौरई. नगर के अन्नपूर्णा लॉन में जिले का पहला विकासखण्ड स्तरीय स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। नेत्र विशेषज्ञ डॉ. भर्ती बदलानी शिविर में मरीजों की जांच किए बगैर छिंदवाड़ा रवाना हो गई । शिकायत मिलने पर पूर्व विधायक रमेश दुबे ने कलेक्टर से बात की। डॉ. बदलानी दुबारा शिविर में लौटी और रोगियों की जांच की। दो और चिकित्सकों की भी रोगियों ने शिकायत की। इससे पहले विधायक सुजीत चौधरी, पूर्व विधायक पं. रमेश दुबे अतिरिक्त कलक्टर ओमप्रकाश सनोडिया एवम् अतिथियों ने दीप जलाकर शिविर का उद्घाटन किया।शिविर का जायजा लेने दोपहर में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन भी पहुंचे। उन्होंने प्रत्येक काउंटर पर जाकर मरीजों और कर्मचारियों से बातचीत की।अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान सीएमएचओ डॉ जीसी चौरसिया, पीआरओ नीलू सोनी ,एसडीओपी पीएस वालरे, तहसीलदार महेश अग्रवाल, कुणाल राऊत ,आशीष उपाध्याय टीआई शशि विश्वकर्मा सीएमओ दिशा डेहरिया ,अभयराज सिंह बीआरसी मुकेश श्रीवास्तव बीएमओ डॉ नितिन समेत सभी अधिकारी -कर्मचारी उपस्थित रहे । बीएमओ डॉ नितिन ने बताया शिविर में करीब 4 हजार लोगों ने पंजीयन कराया। 550 आयुष्मान कार्ड और 340 हेल्थ आईडी बनाई गई ।दिव्यांग प्रमाण पत्र भी जारी किए गए बीएमओ के अनुसार प्रदेश भर में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में चौरई ने प्रथम स्थान हासिल किया है । शिविर में अव्यवस्था भी रही। नेत्र विशेषज्ञ डॉ. बदलानी मरीजों की जांच किए बगैर छिंदवाड़ा रवाना हो गई । शिकायत मिलने पर पूर्व विधायक रमेश दुबे ने ने कलेक्टर से शिकायत की। बाद में डॉ. बदलानी दुबारा शिविर में लौटी दुबे ने जिला कलेक्टर से बात की बाद में डॉ बदलानी छिंदवाड़ा से वापस आई और मरीजों की जांच की । दो और चिकित्सकों की लापरवाही की शिकायत पर पूर्व विधायक ने नाराजगी जताई। दुबे शिविर के समापन तक मौजूद रहे। स्वास्थ्य शिविर में मरीजों और उनके परिजनों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई थी।

The doctor returned without examining the patients, the collector sent again