मवेशियों को सडक़ से खदेडऩे के लिए लगानी पड़ी चपरासी की ड्यूटी

छिन्दवाड़ा/ पारडसिंगा . मवेशियों के मालिकों को लाख समझाने के बाद भी वे बाज नहीं आ रहे। दूध निकाल कर मवेशियों को आवारा छोड़ देते हैं जो सडक़ पर आकर यातायात में बाधक बन रहे हैं। ग्राम पंचायत को चपरासी की ड्यूटी मवेशियों को सडक़ से हटाने के लिए लगानी पड़ी है। नागपुर -छिंदवाड़ा मार्ग पर ग्राम पंचायत सातनुर के टी पॉइंट पर आवारा मवेशियों के जमावड़े से हादसे की आशंका रहती है। शाम 5 बजे से देर रात तक यहां आवारा मवेशी बैठे रहते हैं। वाहनों को निकलने में परेशानी होती है। दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। आवारा मवेशियों को हटाने के लिए ग्राम पंचायत सातनुर के भृत्य विजय सिरसाठ की ड्यूटी लगी हुई है। ग्राम पंचायत सातनुर ने कई बार मवेशी मालिकों को अपने घरों में बांधने के लिए कहा , लेकिन मवेशी मालिकों ने कोई ध्यान नहीं दिया। ग्राम पंचायत सचिव जीवन कुमेरिया ने बताया कई बार पंचायत द्वारा मवेशी मालिकों को समझाने के बावजूद भी वे मानने को तैयार नहीं है।न्यूटन नगर में इन दिनों आवारा पशुओ की धमाचौकडी से आम नागरिक परेशान हैं। नगर परिषद द्वारा इन पर अंकुश लगाने की प्रभावी व्यवस्था नहीं करने से पशुओं के उत्पात से कई लोग घायल हो चुके हैं। वार्ड 7 निवासी रूसू यादव के घर के अंदर लावारिस पशु घुस गया। इसके पहले कई संगठनों ने ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई।उल्लेखनीय है कि आवारा मवेशियों की वजह से कई बार हादसों में वाहन सवार चोटिल हो चुके हैं। सडक़ के बीच में बैठने से यातायात पर असर पड़ता है।

The duty of a peon had to be used to drive the cattle off the road.