तहसील भवन के लिए जमीन तय करने की कवायद

मोहखेड़ में नवीन तहसील भवन निर्माण के लिए 7 करोड 95 लाख रूपए की राशि भले ही मंजूर हो चुकी है पर भवन के लिए अभी तक जमीन तय नहीं हुई है। कलेक्टर के निर्देश पर गुरुवार को सौंसर एसडीएम श्रेयांस कूमट मोहखेड़ पहुंचे व अधिकारियों के साथ जमीन देखी। मोहखेड तहसील के पुराने भवन के पीछे व उत्कृष्ट स्कूल मैदान का जायजा लिया। एसडीएम ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि सभी लोगों की सहमति से ही नवीन भवन के लिए जगह देखी जाएगी।

The exercise of fixing the land for the Tehsil building