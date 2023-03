मुगलकालीन बावडिय़ों का अस्तित्व खतरे में

Submitted by:

ग्राम सिवनी, राजना और बढ़चिचोली में 500 साल पुरानी मुगलकालीन बावडिय़ों की सुध नहीं लिए जाने से इनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। जबकि इनमें आज भी पानी है। उसका उपयोग किया जा सकता है। मात्र साफ-सफाई व देखभाल की जरूरत है।

The existence of Mughal period stepwells in danger