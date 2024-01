ब्लेजर, जूते-मोजा पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खिले

शासकीय माध्यमिक शाला बोथिया को डॉयटेक कंपनी पांढुर्णा की ओर से 2 लाख 91 हजार 300 रुपए कीमत की 40 डेस्क ,ब्लेजर,जूते-मोज़े दिए हैं। इससे विद्यार्थियों को सुविधा होगी। स्कूल की प्रधान पाठक रंजीता नशीने ने बच्चों के हित में डॉयटेक कंपनी पांढुर्णा से सहयोग के लिए कहा था।

The faces of the students lit up after receiving blazers, shoes and socks.