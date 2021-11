बिछुआ मुख्यालय से 15 किमी दूर ग्राम पंचायत सुर्रेवानी में बुधवार दोपहर करीब तीन बजे एक दुकान व दो मकानों में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। आग बुधवार दोपहर तीन बजे इंदरसिग पुरूनायक की किराना दुकान में लगी । आग तेजी से फैली और पड़ोस के दो मकानों तक पहुंच गई।

The fire in the shop spread to two houses