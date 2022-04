FIRE: आग की लपटों से धधकता रहा जंगल, दूर-दूर तक दिख रही राख

The forest was blazing with flames, the ashes were visible far and wide

छिंदवाड़ा Published: April 30, 2022 08:11:31 pm

छिंदवाड़ा/मोहगांव. दक्षिण वनमंडल के अंतर्गत सौंसर अनुभाग के मुंगनापार, मोहगांव अलग-अलग जंगलों में आग लगने से अधिकांश क्षेत्र में पेड़ पौधे जलकर राख हो गए।

बताया जाता है कि दक्षिण वन मंडल के अंतर्गत सौसर अनुभाग के मोहगांव और मुंगनापार बीट में लगातार आग लग रही है बुधवार को मोहगांव बीट में तेलंगाना माता के किनारे जंगल में भयावह आग लगने से जंगल जलकर राख हो गया तो सूत्रों के मुताबिक आग इतनी भयावह तरीके से लगी थी कि पूरी रात जंगल में आग की लपटे धधकती रही जिससे जंगल में कीमती सागौन की लकडिय़ों की नुकसान होना हुआ है। साथ ही जंगल में रहने वाले वन्यप्राणियों को नुकसान पहुंचने बात कही जा रही है। गुरुवार देर शाम 6 बजे के बीच मोहगाव बीट और मुंगनापार से लगे जंगल में भयावह आग लग गई आग इतनी तीव्र थी कि जंगल का लगभग सात सौ मीटर क्षेत्र जलकर राख हो गया। आग लगने की 4 घंटे बाद मोहगाव बीट में रात 10 बजे वन विभाग के अधिकारी से लेकर कर्मचारी ने आग बुझाने पहुंचे एवं आग पर काबू पाया।





fire

IMAGE CREDIT: blazing with flames पिछले तीन दिनों में मोहगाव बीट के दो किमी क्षेत्र के जंगल में आग लग चुकी है। वैसे ही जंगलों में पेड़-पौधों की कटाई से नुकसान हो रहा है वहीं आग लगने की ऐसी घटनाओं से जंगल दिनों ब दिन विरल होते जा रहे हैं। यहां आग से बड़ी संख्या में पेड़ पौधे से सागौन पेड़ जलकर राख हुए है। हर पांच किमी पर वन रक्षक चौकियां बनाकर तो रखी गई है परंतु उसकी देख-रेख के लिए कोई चौकीदार या वनरक्षक ना होने से यह चौकिया भी खंडहर बंद कर रह गई है। यदि इन वन चौकियों में चौकीदार रहता तो आग लगने से घटनाओंं पर तत्काल काबू पाया जा सकता है। आग बुझने के बाद एक से डेढ़ किमी वर्ग क्षेत्र में राख बिखरी दिखाई दी। पिछले तीन दिनों में मोहगाव बीट के दो किमी क्षेत्र के जंगल में आग लग चुकी है। वैसे ही जंगलों में पेड़-पौधों की कटाई से नुकसान हो रहा है वहीं आग लगने की ऐसी घटनाओं से जंगल दिनों ब दिन विरल होते जा रहे हैं। यहां आग से बड़ी संख्या में पेड़ पौधे से सागौन पेड़ जलकर राख हुए है। हर पांच किमी पर वन रक्षक चौकियां बनाकर तो रखी गई है परंतु उसकी देख-रेख के लिए कोई चौकीदार या वनरक्षक ना होने से यह चौकिया भी खंडहर बंद कर रह गई है। यदि इन वन चौकियों में चौकीदार रहता तो आग लगने से घटनाओंं पर तत्काल काबू पाया जा सकता है। आग बुझने के बाद एक से डेढ़ किमी वर्ग क्षेत्र में राख बिखरी दिखाई दी। IMAGE CREDIT: patrika

पाइप, टंकी और स्पेयर पार्ट जले अमरवाड़ा. नगर के वार्ड क्र मांक 1 सिविल लाइन में स्थित पीएचई विभाग के समीप आग लग जाने की वजह से लाखों रुपए के पाइप, टंकी और स्पेयर्स पाट्र्स आदि जल गए। जिससे लाखों रुपए की नुकसान हुआ है।

जानकारी के अनुसार सिविल लाइन में सभी शासकीय क्वार्टर के पीछे खेत बने हुए हैं जहां अज्ञात व्यक्ति ने नरवाई जला दी थी आंग खेतों से बढ़ते-बढ़ते रहवासी क्षेत्र में आ गई। मौके पर लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया और फायर ब्रिगेड को सूचित किया तब तक पीएचई विभाग में रखे हुए प्लास्टिक के पाइप टंकी और पाट्र्स जल गए। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार छवि पंत, पीएचई विभाग के अधिकारी कर्मचारी, नगर निरीक्षक मोहन मर्सकोले पहुंच गए। वार्ड वासियों नगर पालिका कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया । तहसीलदार ने बताया कि लापरवाही करने वाले किसान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से नरवाई ना जलाने की बात कही है। नगर के वार्ड क्र मांक 1 सिविल लाइन में स्थित पीएचई विभाग के समीप आग लग जाने की वजह से लाखों रुपए के पाइप, टंकी और स्पेयर्स पाट्र्स आदि जल गए। जिससे लाखों रुपए की नुकसान हुआ है।जानकारी के अनुसार सिविल लाइन में सभी शासकीय क्वार्टर के पीछे खेत बने हुए हैं जहां अज्ञात व्यक्ति ने नरवाई जला दी थी आंग खेतों से बढ़ते-बढ़ते रहवासी क्षेत्र में आ गई। मौके पर लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया और फायर ब्रिगेड को सूचित किया तब तक पीएचई विभाग में रखे हुए प्लास्टिक के पाइप टंकी और पाट्र्स जल गए। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार छवि पंत, पीएचई विभाग के अधिकारी कर्मचारी, नगर निरीक्षक मोहन मर्सकोले पहुंच गए। वार्ड वासियों नगर पालिका कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया । तहसीलदार ने बताया कि लापरवाही करने वाले किसान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से नरवाई ना जलाने की बात कही है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें