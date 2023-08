सरकार ने नहीं की सुनवाई, पटवारियों ने लैपटाप व बस्ता जमा कराए

मध्यप्रदेश पटवारी संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर जारी आंदोलन के तीसरे चरण में सोमवार को मोहखेड तहसील के पटवारियों ने लैपटॉप और बस्ता तहसील मुख्यालय में जमा करा दिया। पटवारी संघ के अध्यक्ष पुनाराम साहू ने बताया 25 वर्षों में वेतनमान में कोई वृद्धि नहीं की गई हैं। उन्होंने राजस्व निरीक्षक के समान पे ग्रेड 2800 की मांग की।

The government did not listen, the Patwaris deposited laptops and bags