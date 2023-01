जमीनी कर्मचारी बनाएंगे गांव की विकास योजना

बोरगांव में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) से संबंधित तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। आजीविका मिशन के अधिकारी ईश्वर यादव व ट्रेनर स्वर्णा ठाकुर ने जीपीडीपी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण में पंचायत सचिव,सहायक सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ,आशा कार्यकर्ता, आजीविका मिशन सहायता समूह की महिलाएं शामिल थी।

The grassroots workers will prepare the development plan of the village