नाला उफान पर आते ही बंद हो जाता है अस्पताल मार्ग

मानसून के दौरान यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचना आसान नहीं है। इस मार्ग पर बनी पुलिया पर जब बारिश का पानी ऊपर से बहने लगता है तो घंटों तक आवागमन बाधित हो जाता है। उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने वाले मरीजों की कई बार हालत बिगड़ जाती है।

The hospital road closes as soon as the drain comes in spate