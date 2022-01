आबादी में आए जख्मी बारहसिंगा का दम टूटा

एक जख्मी बारहसिंगा जान बचाने के लिए लोधी खेड़ा की आबादी क्षेत्र में आ छिपा । एक घंटे बाद उसका दम टूट गया। घटना शनिवार शाम की है। नगर के वार्ड 5 में साड़ी बनाने वाली सोसायटी में अचानक एक बारहसिंगा आ घुसा। उसके शरीर से खून बह रहा था। अचानक बारहसिंगा को देख एक बारगी लोग डर गए और बाहर निकल आए। उन्होंने कमरे को बंद कर दिया। बारहसिंगा जख्मी हालत में था एवं तड़प रहा था। वार्डवासियों ने तत्काल पुलिस को सूचित किया ।

छिन्दवाड़ा/लोधीखेड़ा. एक जख्मी बारहसिंगा जान बचाने के लिए लोधी खेड़ा की आबादी क्षेत्र में आ छिपा । एक घंटे बाद उसका दम टूट गया। घटना शनिवार शाम की है। नगर के वार्ड 5 में साड़ी बनाने वाली सोसायटी में अचानक एक बारहसिंगा आ घुसा। उसके शरीर से खून बह रहा था। अचानक बारहसिंगा को देख एक बारगी लोग डर गए और बाहर निकल आए। उन्होंने कमरे को बंद कर दिया। बारहसिंगा जख्मी हालत में था एवं तड़प रहा था। घटना की जानकारी आसपास के लोगों तक पहुंची। वार्डवासियों ने तत्काल पुलिस को सूचित किया । पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तथा वन विभाग को घटना की जानकारी दी। करीब एक घंटा बाद वन विभाग की टीम वहां पहुंची तब तक बारहसिंगा की मृत्यु हो चुकी थी। वन विभाग के कर्मचारी पंचनामा बना बारहसिंगा के शव को साथ ले गए । लोगों ने बताया कि बारहसिंगा जाम नदी के खेतों की ओर से आया था। लेकिन इसके जख्मी होने के कारण का अभी तक पता नहीं चला है। कोपाखेड़ा में शुक्रवार दोपहर एक चौपहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर और उसके एक साथी को चोट आई है। वाहन चालक गैंडी ढाना, कोपाखेड़ा राशन की दुकान का अनाज लेने आ रहा था। इसी दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई आसपास के राहगीरों ने मदद की।आजनगांव के समीप नेशनल हाईवे पर बाइक स्लिप होने से युवक घायल हो गया। बाइक सवार एलकापार का बताया जा रहा है । उसके सिर व पैरों में चोटें आई है। स्थानीय लोगों की मदद से उसे सावनेर अस्पताल ले जाया गया।

The injured reindeer died in the population