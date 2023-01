आवास योजना के हितग्राही की किस्त दूसरे के खाते में डाली

ग्राम पंचायत पैलेपार के हितग्राही रमेश गुलाब बावने की प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त 25 हजार रुपए घुडऩखापा निवासी रमेश पंढुरंग बावने के खाते में डाल दी गई।राशि प्राप्त करने के लिए हितग्राही कोशिश कर रहा है ,लेकिन जनपद पंचायत कार्यालय से मदद नहीं मिल रही है।

The installment of the beneficiary of the housing scheme was deposited in the account of another