पंचायतों के खातों की चाबी ऑपरेटरों के हाथ

जनपद पंचायत कार्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटरों का बोलबाला है। सरपंच और सचिव ने इन्हें पंचायत के खातों की चाबी दे रखी है जिससे खातों में राशि का आहरण और भुगतान करने का अधिकार इनके पास आ गया है। इस गैरकानूनी कार्रवाई पर अधिकारी भी लगाम नहीं लगा पा रहे हैं।

The key to the accounts of panchayats is in the hands of the operators