कोटवारों ने सीएम से मांगा सरकारी कर्मचारी का दर्जा

तहसील कोटवार संघ ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा अनावरण के लिए आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसमें कोटवारों को नियमित करने व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने ,जिन कोटवारों के पास जमीन है उनका मालिकाना हक देने, 62 वर्ष की सेवा अवधि वाले कोटवारों को 4 माह से वेतन नही मिला है , उन्हे जल्द वेतन देने की मांग की।

The Kotwars demanded the status of government employee from the CM