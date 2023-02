बना है तबसे लगा है ताला

स्वच्छ भारत मिशन के तहत वर्ष 2021 में तीन लाख की लागत से बने सामुदायिक शौचालय का आज तक उपयोग नहीं हो पाया है। यहां दो साल से पंचायत का ताला लटका हुआ है।शौचालय में महिला, पुरुष और दिव्यांगों के लिए अलग-अलग व्यवस्था है , लेकिन सिर्फ महिला शौचालय का ताला खोला है। महिला शौचालय का उपयोग पुरुष करते हैं।

