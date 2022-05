जनता को नहीं जच रहा सीमेंट सडक़ की मरम्मत डामर से कराने का तर्क

पांढुर्ना शहर की मुख्य सीसी रोड की आखिरकार मरम्मत की जा रही है, लेकिन सीमेंट कंकरीट से बनी सडक़ की मरम्मत डामर से किए जाना लोगों को कतई नहीं जंच रहा। वहीं नगर पालिका का रहना है कि डामर से मरम्मत के बाद सडक़ और मजबूत हो जाएगी। शहर में सात पहले इस सडक़ को बनवाया गया था। निर्माण के लगभग तीन साल बाद से ही सडक़ में दरार आने और सीमेंट की परत उतरना शुरू हो गई थी। कई बार सडक़ की मरम्मत की मांग की गई, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया।

छिन्दवाड़ा- पांढुर्ना. शहर की मुख्य सीसी रोड की आखिरकार मरम्मत की जा रही है, लेकिन सीमेंट कंकरीट से बनी सडक़ की मरम्मत डामर से किए जाना लोगों को कतई नहीं जंच रहा। वहीं नगर पालिका का रहना है कि डामर से मरम्मत के बाद सडक़ और मजबूत हो जाएगी। शहर में सात पहले इस सडक़ को बनवाया गया था। निर्माण के लगभग तीन साल बाद से ही सडक़ में दरार आने और सीमेंट की परत उतरना शुरू हो गई थी। कई बार सडक़ की मरम्मत की मांग की गई, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। पालिका ने त्रिशूल कंस्टक्शन कंपनी को सीसी रोड निर्माण का ठेका दिया था। सडक़ के रखरखाव पर कभी ध्यान नहीं दिया। लोग परेशान होते रहे। लंबे समय बाद कंपनी ने सीसी रोड पर डामर से मैटेंनेंस करना प्रारंभ किया है । इस मामले में नपा के सहायक यंत्री सोनू सकवार ने बताया कि कंपनी के मैटेनेंस की अवधि समाप्त होने को है। इसलिए काम लिया जा रहा है। डामर में गिट्टी मिलाए जाने से उसकी पकड़ मजबूत बनती है इसलिए इस काम में गुणवत्ता का ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि लोगों को सीसी रोड की डामर से मरम्मत का तर्क गले नहीं उतर रहा। टेण्डर में रुचि नहीं: पांढुर्ना -नागपुर डामर सडक़ की लिए टेंडर में दूसरी बार भी किसी एजेंसी ने रूचि नहीं दिखाई है। 18 लाख की लागत से नागपुर मार्ग के मैटेनेंस किया जाना है। निर्माण एजेंसियां इस राशि को कम बता रही है। यही वजह है कि कोई रूचि नहीं दिखा रहा है।

The logic of getting the cement road repaired with asphalt is not pleasing to the public