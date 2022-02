गांव-कस्बों तक पहुंचा स्वच्छता का संदेश

स्वच्छता का संदेश गांव -कस्बों तक पहुंचाया जा रहा है। लोग भी सफाई के प्रति जागरूक होने लगे हैं। सफाईकर्मियों का सम्मान किया जाना लगा है। मध्यप्रदेश के शहर इंदौर के लगातार सफाई में अव्वल रहने से प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर में गोबर प्लांट लोकापर्ण का सीधा प्रसारण नगर परिषद चांदामेटा में भी किया गया।

छिन्दवाड़ा/परासिया. स्वच्छता का संदेश गांव -कस्बों तक पहुंचाया जा रहा है। लोग भी सफाई के प्रति जागरूक होने लगे हैं। सफाईकर्मियों का सम्मान किया जाना लगा है। मध्यप्रदेश के शहर इंदौर के लगातार सफाई में अव्वल रहने से प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर में गोबर प्लांट लोकापर्ण का सीधा प्रसारण नगर परिषद चांदामेटा में भी किया गया। इस अवसर पर एलसीडी के माध्यम से मुख्यमंत्री के संबोधन को देखा सुना गया। कार्यक्रम में सीएमओ डीपी खंडलेकर, सफाई मित्र, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाडी कार्यकताओं सहित कर्मचारी उपस्थित रहे।अमरवाड़ा में लोकार्पण समारोह का सीधा प्रसारण नगरपालिका सभा कक्ष में भी किया गया। कार्यक्रम में सफई कर्मचारियों के सम्मान के साथ नगर पालिका द्वारा जीरो बेस्ट कैरी बैग वितरित किए गए। कार्यक्रम में भाजपा महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी, पूर्व पालिका अध्यक्ष देवेंद्र कुमार, नवीन कुमार जैन, विजय उईके , नगरपालिका इंजीनियर श्रुति शुक्ला, मनोज जैन ,सफ ाई दरोगा प्रेम चौहान, मनोज सिंह ठाकुर ,अजय यादव ,उमाशंकर ठाकुर, अंकित नेमा उपयंत्री मनोहर यादव, साजिद खान, उमेश बरमैया, दिलीप कहार सरोज करोसिया, विशाल मालवीय व नागरिक मौजूद थे।मोहगांव में भी प्रधानमंत्री की ओर से इंदौर में किए गए सीएनजी प्लांट के लोकार्पण का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम को जनप्रतिनिधियों , नगर परिषग अध्यक्ष सपना सुभाष कलंबे , मुख्य अधिकारी राजाराम वरठी , स्वच्छता कर्मचारियों ने लाइव प्रसारण देखा। सौंसर में सीएनजी प्लांट के लोकार्पण का सीधा प्रसारण दिखाने की व्यवस्था नगर पालिका परिषद सौंसर के सभाकक्ष में की गई। सीएमओ सुरेन्द्र सिंह उइके ने बताया कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण चाके,उपाध्यक्ष सुखमन बेंडे ,समस्त पार्षदग , माधुरी बरमे,एडी शर्मा,मोहन चाटे,कृष्णा भाइक एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

The message of cleanliness reached the villages and towns