जंगल को उजाडऩे, नदियों को छलनी करने पहुंच गए खनन माफिया

माफिया सतपुड़ा के दूर दराज के जंगलों तक पहुंच कर नदियों से रेत निकालने में जुट गया है। यह काम भी वहीं के आदिवासियों को बरगला कर मामूली मजदूरी पर कराया जा रहा है। रेत खनन से यहां की नदियां तो छलनी हो रही है। माफिया के शराबखोर कारिन्दों की वजह से समाज पर भी असर पड़ रहा है।

छिन्दवाड़ा/ तामिया . रेत माफिया सतपुड़ा के दूर दराज के जंगलों तक पहुंच कर नदियों से रेत निकालने में जुट गया है। यह काम भी वहीं के आदिवासियों को बरगला कर मामूली मजदूरी पर कराया जा रहा है। रेत खनन से यहां की नदियां तो छलनी हो रही है। माफिया के शराबखोर कारिन्दों की वजह से समाज पर भी असर पड़ रहा है। तामिया क्षेत्र की नदियों से रेत माफिया बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन कर रहे हैं। कलेक्टर के आदेश के बाद भी स्थानीय प्रशासन और खनिज विभाग रेत माफिया पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। तामिया के युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष वतन उपाध्याय ने रेत के अवैध परिवहन को लेकर प्रभारी मंत्री कमल पटेल सहित थाना प्रभारी प्रीतम तिलगाम और प्रभारी तहसीलदार संजय बरैया को शिकायत कर अवैध परिवहन पर रोक लगाने की मांग की है लेकिन उनके शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है जिससे रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हो कर रेत का बड़े पैमाने पर अवैध खनन कर परिवहन किया जा रहा है। विवाद: दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद शांताघाट में

बाइक सवार युवकों ने ऑटो से लौट रहे लोगों पर पथराव कर दिया। घटना में एक महिला सहित तीन लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मार्केटिंग का काम करने वाले सिवनी के लगभग 20 लोग अपने वरिष्ठ साथी के घर

गणेश पूजा में शामिल होने हिलटॉप रावनवाड़ा आए हुए थे। नाचने की बात पर उनका एक स्थानीय युवक से विवाद हुआ। गणेश विर्सजन के बाद वापस लौटने पर कुछ युवकों ने उनके साथ फिर विवाद किया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची व विवाद को शांत कराया। पुलिस ने उन्हें रावनवाडा से सिवनी के लिए रवाना किया। शुक्रवार रात 8 बजे ऑटो के शांताघाट पहुंचने पर कुछ युवक मोटर साइकिल से आए और ऑटो पर पथराव कर दिया। सिर में चोट लगने से घटना में राजा व जीवन घायल हो गए। महिला अंजना के हाथ में चोट आई है। घायलों का इलाज शासकीय अस्पताल परासिया में कराया गया। गौरतलब हो कि टीआई ने कुछ पुलिस कर्मियों को उनके साथ सुरक्षित पहुंचाने के लिए भेजा था लेकिन पुलिस कर्मी उन्हें आधी रास्ते पर छोडक़र चले गए जिसके चलते यह घटना हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

The mining mafia reached to destroy the forest, to sieve the rivers