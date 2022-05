प्रभारी मंत्री बोले, हमारे लिए सत्ता राष्ट्रसेवा और कांग्रेस के लिए कमाई का जरिया

प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है । हमारी नीति और नीयत दोनों साफ़ है ।झूठे वादों का सहारा लेकर कांग्रेस ने पाप किया और परिणाम सामने है ।प्रभारी मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में भ्रष्टाचार शोषण आतंकवाद, गरीबी सब कांग्रेस की देन है। भाजपा के लिए सत्ता देश सेवा है ,लेकिन कांग्रेस के लिए कमाई का साधन।

छिन्दवाड़ा/ चौरई. चौरई में आयोजित विधानसभा स्तरीय दायित्ववान कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन का शुभारम्भ प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक साहू, जिला संगठन प्रभारी संतोष पारिख, पूर्व जिलाध्यक्ष पं. रमेश दुबे, रमेश पोफली, ठाकुर दौलत सिंह, विस प्रभारी शिव मालवी, चौधरी चंद्रभान शेषराव यादव, विजय पांडे, प्रियवर ठाकुर, अतरलाल पटेल, परमजीत बिज , टीकाराम चंद्रवंशी एवं अन्य नेताओं की मौजूदगी में दीप प्रज्जवलित कर किया गया। पूर्व विधायक रमेश दुबे ने प्रभारी मंत्री भाजपा जिलाध्यक्ष जिला संगठन प्रभारी और विधानसभा प्रभारी का पुष्पमाला से स्वागत कर शाल श्रीफल से सम्मान किया। सम्मेलन की विस्तृत जानकारी जिला प्रभारी संतोष पारिख ने कार्यकर्ताओं को दी। यहां अपने सम्बोधन में प्रभारी मंत्री पटेल ने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है हमारी नीति और नीयत दोनों साफ़ है झूठे वादों का सहारा लेकर कांग्रेस ने पाप किया और परिणाम सामने है प्रभारी मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में भ्रष्टाचार शोषण आतंकवाद, गरीबी सब कांग्रेस की देन है। भाजपा के लिए सत्ता देश सेवा है लेकिन कांग्रेस के लिए कमाई का साधन। पटेल ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए आगामी पंचायत एवं निकाय चुनावों में जुटने और जीत दिलाने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम के बाद प्रभारी मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किया और समस्याएं भी सुनी। इससे पूर्व प्रभारी मंत्री के आगमन पर जिला लोधी समाज सहित अन्य संगठनों ने व झिलमिली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। संचालन शैलेन्द्र रघुवंशी व सुरेश शर्मा ने किया। कार्यक्रम में वीरपाल इनवाती मंझलो पटेल मंडल अध्यक्ष कमलेश वर्मा, रानू पटेल, गोलू नागरे, दीपक दुबे, राजेश शर्मा, धर्मेन्द्र पटेल, प्रदीप रघुवंशी, संदीप दुबे, पंकज साहू, अमित सोनी, सुरेन्द्र सोनी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

