टोंटी तक को नहीं छोड़ रहे बदमाश

जल जीवन मिशन योजना के तहत स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में लगाई गई हैंडवाश व पेयजल यूनिट को भी चोर उचक्के बख्श नहीं रहे। छुट्टी के बाद शरारती तत्व स्कूल में घुस जाते हैं। एकीकृत माध्यमिक शाला लिंगा में टोटी चुरा ले गए। मजबूरन स्टाफ को प्लास्टिक की टोटी खरीदनी पड़ी। जो मध्यान्ह भोजन के समय पेयजल यूनिट पर लगाई जाती है। बाद में निकालकर अंदर रख लिया जाता है।

The miscreants are not even leaving the taps