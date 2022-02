विधायक ने भी साधे भजन प्रतियोगिता में सुर

विधायक निलेश उईके ने अपने गांव रजोलरैयत में आयोजित दो दिवसीय रामसत्ता और इक्का भजन प्रतियोगिता में भजनों की प्रस्तुति देकर बता दिया कि वे सिर्फ भाषण ही नहीं दे सकते, सधे हुए गले से भजन भी गा सकते हैं। प्रतियोगिता में एक दर्जन से अधिक भजन मंडलियों ने झांकियों के साथ एक से बढ़ कर एक प्रस्तुति दी। जुन्नारदेव की खैरवानी भजन मंडल और झांकी को 11 हजार का प्रथम पुरस्कार और शील्ड विधायक ने प्रदान की। दूसरा स्थान चिखलार भजन मंडल और तीसरा मेहदावीर भजन मंडल को मिला।

छिंदवाड़ा/पांढुर्ना . विधायक निलेश उईके ने अपने गांव रजोलरैयत में आयोजित दो दिवसीय रामसत्ता और इक्का भजन प्रतियोगिता में भजनों की प्रस्तुति देकर बता दिया कि वे सिर्फ भाषण ही नहीं दे सकते, सधे हुए गले से भजन भी गा सकते हैं। एक दर्जन से अधिक भजन मंडलियों ने झांकियों के साथ एक से बढ़ कर एक प्रस्तुति दी। जुन्नारदेव की खैरवानी भजन मंडल और झांकी को ११ हजार का प्रथम पुरस्कार और शील्ड विधायक ने प्रदान की। दूसरा स्थान चिखलार भजन मंडल और तीसरा मेहदावीर भजन मंडल को मिला। भजनों की प्रस्तुतियों पर श्रोता झूम उठे। रामसत्ता में विधायक उइके ने भी भजन व गीत गाए । उनकी प्रस्तुति को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। विधायक भजन मंडलियों के साथ खूब थिरके। इधर राधाकृष्ण वार्ड स्थित नैमिशारण्य धाम शिव मंदिर में बसंत पंचमी महोत्सव की शुरुआत सोमवार सुबह शोभायात्रा से हुई। बैंड -बाजे के साथ निकली शोभायात्रा में वारकरी भजन मंडलों ने मनोहारी प्रस्तुति दी। नैमिशारण्य धाम से गुजरी बाजार चौक होते हुए शोभायात्रा पुन: कथा स्थल राधाकृष्ण वार्ड स्थित शिव मंदिर में संपन्न हुई। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे । अगले एक सप्ताह तक नैमिशारण्य मंदिर परिसर में वृंदावन के गणेशानंद शाास्त्री संगीतमय भागवत कथा वाचन करेंगे। समापन 7 फरवरी को होगा। इधर श्रीराम दरबार सेवा समिति द्वारा महंत बालक दास के सानिध्य में बिच्छू पहाड़ स्थित आश्रम में संगीतमय अखण्ड सीताराम कीर्तन एवम् भंडारा प्रतिदिन चल रहा है । महंत बालकदास ने बताया है कि आगामी कार्यक्रम दशहरा मैदान छिंदवाड़ा में आयोजित किया जाएगा जिसमे जिलेभर के भक्त शामिल होंगे।

The MLA also simplified the song in the bhajan competition