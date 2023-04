ट्रेनों का स्टॉपेज फिर शुरू होने पर ही खत्म होगा आंदोलन

ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर कांग्रेस का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। मंगलवार को अमोल धर्माधिकारी, सुनिल कवड़े, तुलसीराम घोड़े 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे। उन्होंने कहा ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग पूरी हुए बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा।

The movement will end only when the stoppage of trains resumes