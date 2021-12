ऑटो चालकों की पीड़ा,एक साल की बजाय तीन माह का देते हैं परमिट

परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा ऑटो चालकों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का विरोध करते हुए राजस्व अधिकारी को ज्ञापन सांैपा। ऑटो यूनियन का कहना था कि परमिट अवधि बढ़ाई जाए। तीन माह के स्थान पर एक वर्ष का परमिट दिया जाए। जिससे फिटनेस एवं परमिट के लिए बार -बार प्रयास नहीं करना पड़े। जितने भी ऑटो जब्त किए गए हैं। उन्हें छोडा जाए। ऑटो चालक निर्धन वर्ग के हैं। उनके सामने जीवन यापन की समस्या आ गई है।

छिन्दवाड़ा/परासिया. परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा ऑटो चालकों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का विरोध करते हुए राजस्व अधिकारी को ज्ञापन दिया । ऑटो यूनियन का कहना था कि परमिट अवधि बढ़ाई जाए। तीन माह के स्थान पर एक वर्ष का परमिट दिया जाए। जिससे फिटनेस एवं परमिट के लिए बार -बार प्रयास नहीं करना पड़े। जितने भी ऑटो जब्त किए गए हैं।उन्हें छोडा जाए। ऑटो चालक निर्धन वर्ग के हैं। उनके सामने जीवन यापन की समस्या आ गई है। कोरोना लॉकडाउन अवधि में सबसे अधिक नुकसान ऑटो चालकों को उठाना पडा हंै । उन्हे कोई सुविधा अथवा सहायता शासन द्वारा नहीं दी गई है। ऑटो चालकों की मांगों पर शासन सहानुभूति पूर्वक विचार करे। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमोद शर्मा, रईस खान, मोनू खान, आंनद, विनोद उइके सहित ऑटो चालक शामिल रहे। इधर डुंगरिया में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने वाहन चालकों से जुर्माना वसूला। छह वाहन चालकों से 3000 रुपए जुर्माना किया। दूसरी ओर बिना मास्क लगाए 14 लोगों के चालान किए गए। 1400 रुपए राजस्व वसूला। कार्रवाई एसआई अनीता सराठे , एएसआई मनीष बसेडिया, कपूर, नितेश रघुवंशी कमलेश धुर्वे जगदीश धुर्वे ने की। वहीं भारतीय स्टेट बैंक की पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के तहत हितग्राही की पत्नी को बीमा राशि का भुगतान किया गया। दमुआ बैंक शाखा प्रबंधक अजय ढोके ने बताया कि वेकोलि तानसी माइंस में कार्यरत कामगार अमरजीत यादव ने बीमा कराया था जिसकी अगस्त 2021 में झिरीघाट में दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी संजू यादव को बीमा राशि 20 लाख रुपए का भुगतान किया गया।

The pain of auto drivers, instead of one year, permits are given for three months