समझाइश रंग लाई, पति-पत्नी में कराया समझौता

एक मामले में महिला ने बताया शादी के 4 वर्ष हो गए। दो बच्चे हैं। शादी के चार माह तक सब कुछ ठीक रहा उसके बाद पति शराब पीकर मारपीट करने लगा। एक वर्ष से मायके में रही । सामाजिक पंचों के समझाइश के बाद ससुराल गई ,दो दिन बाद शराब पीकर पुरानी बातों को लेकर पति मारपीट करना लगा। पति ने कहा कि वह शराब नहीं और न मारपीट करेगा। दोनों को समझाइश दी गई ।

The persuasion paid off, an agreement was made between husband and wife.