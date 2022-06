एक बारिश भी नहीं झेल पाया तालाब

ग्राम पंचायत बिलाबरकला में 15 लाख की लागत से बनाया गया तालाब शुरुआती बारिश में ही बह गया। तालाब का निर्माण मनरेगा में इसी साल कराया गया था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि तालाब बनाने में अनियमितता बरती गई। पटल में काली मिट्टी के स्थान पर मुरम का उपयोग किया गया था। यही वजह रही की शनिवार रात्रि को हुई पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। तालाब का पानी खेतों में भर गया । किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है।

छिन्दवाड़ा/ जुन्नारदेव. ग्राम पंचायत बिलाबरकला में 15 लाख की लागत से बनाया गया तालाब शुरुआती बारिश में ही बह गया। तालाब का निर्माण मनरेगा में इसी साल कराया गया था। ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार रात्रि को हुई बारिश में तालाब बह गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि तालाब बनाने में अनियमितता बरती गई। पटल में काली मिट्टी के स्थान पर मुरम का उपयोग किया गया था। यही वजह रही की तालाब पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। तालाब का पानी खेतों में भर गया । किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। ग्रामीणों ने तालाब निर्माण में हुई अनियमितता की जांच कराने व जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इधर ग्राम पंचायत दीघावानी में शनिवार रात हुई भारी बारिश से एक मकान ढह गया। मकान वेकोलि के सेवानिवृत्त कर्मी महेश विश्वकर्मा का था। संयोग से मकान में कोई नहीं था और हादसा टल गया। बताया जाता है कि विश्वकर्मा परिवार किसी कार्य से परासिया गया था। शनिवार रात तीन बजे से शुरू हुई बारिश रविवार सुबह 10 बजे तक जारी रही। इस दौरान बिजली आपूर्ति बाधित रहने से लोग परेशान रहे। रविवार सुबह 5 बजे से 10 बजे तक वहींजुन्नारदेव शहर सहित पहाड़ी क्षेत्र में हुई जोरदार बारिश से पेंच नदी उफान पर रही। पहली ही बारिश में पेंच नदी पर बना डैम लबालब होकर ओवर फ्लो हो गया। गौरतलब है कि जुन्नारदेव शहर को पेंच नदी में बने कई डैम से जल आपूर्ति की जाती है। इस बार प्री मानसून की बारिश नहीं होने से शहर में टैंकर से जल परिवहन की स्थिति बन गई थी।

The pond could not withstand even a single rain