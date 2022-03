छत छीनने के डर से उड़ी गरीबों की नींद

छिन्दवाड़ा/ जुन्नारदेव. रेलवे की वार्ड सात,आठ 11 व 18 स्थित जमीन पर कई वर्षों से कच्चा मकान बनाकर रह रहे लोगों की इन दिनों नींद गायब है। दरअसल पिछले दिनों रेलवे सेक्शन इंजीनियर ने इन सभी को सात दिन में कब्जा हटाने के नोटिस दिए हैं। नोटिस मिलने से घबराए गरीब तबकों के लोगों के समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। हडक़ंप का माहौल है। कोविड महामारी के चलते पहले ही आर्थिक तंगी के दौर में जीवन यापन करना मुहाल हो रहा है।

छिन्दवाड़ा/ जुन्नारदेव. रेलवे की वार्ड सात,आठ ११ व १८ स्थित जमीन पर कई वर्षों से कच्चा मकान बनाकर रह रहे लोगों की इन दिनों नींद गायब है। दरअसल पिछले दिनों रेलवे सेक्शन इंजीनियर ने इन सभी को सात दिन में कब्जा हटाने के नोटिस दिए हैं। नोटिस मिलने से घबराए गरीब तबकों के लोगों के समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। हडक़ंप का माहौल है। कोविड महामारी के चलते पहले ही आर्थिक तंगी के दौर में जीवन यापन करना मुहाल हो रहा है। अब रेलवे द्वारा दिए गए नोटिस ने गरीबों की नींद कर दी है। इस सम्बन्ध में मंगलवार को बैठक आयोजित की गई । सभी लोगों ने अपने सुझाव दिए और रेलवे प्रशासन से बात करने पर सहमति बनी। अंगुलियां कटी: औद्योगिक क्षेत्र बोरगांव की एक कंपनी में हुए हादसे में कामगार की हाथ की अंगुलियां कट गई। कामगारों का आरोप है कि कई कंपनियों में सुरक्षा के साधन उपलब्ध नहीं होने से जान का खतरा बना रहता है। सोमवार को जेसीओ कंपनी में काम करते समय युवा कामगार लोधीखेड़ा निवासी रूपेश सोनकुसारे की अंगुलियां कट गई। बताया जाता है कि मशीन से लोहे की प्लेट उठाई जा रही थी। जिसका हुक टूटने से प्लेट युवक के हाथ पर गिर गई। जिससे उसके हाथ की अंगुलियां कट गई। मजदूर को तत्काल सावनेर के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज जारी है। बताया जाता है कि इसके पहले भी मशीन की चपेट आने से एक युवक की जान चली गई थी।कामगारों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र बोरगांव की कई कंपनियों में मजदूरों की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है।

