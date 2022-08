अंडरपास बनने से पहले ही सामने आ गई समस्या

मारुड मार्ग पर रेलवे अंडरपास निर्माण स्थल पर पानी भर जाने से इलाके के लोग भविष्य में जलभराव से आवागमन ठप होने को लेकर चिन्तित हैं। रेलवे पानी निकास की व्यवस्था किए बिना अंडरपास बनाए जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि तिगांव मारुड अंडरपास निर्माण स्थल पर 5 फि ट पानी जमा हो चुका है। यह समस्या बाद में भी रहेगी। तिगांव से महाराष्ट्र और स्थानीय एक दर्जन गांवों के लोग प्रतिदिन अपने वाहनों से आवाजाही करते है।

छिन्दवाड़ा/तिगांव. मारुड मार्ग पर रेलवे अंडरपास निर्माण स्थल पर पानी भर जाने से इलाके के लोग भविष्य में जलभराव से आवागमन ठप होने को लेकर चिन्तित हैं। लोगों का कहना है कि पहले बरसाती पानी निकास की ठोस व्यवस्था की जाए। अभी तक बने पांढुर्ना, जूना पांढुर्ना, आजनगांव अंडरपास बारिश के पानी से भरे हुए है। रेलवे पानी निकास की व्यवस्था किए बिना अंडरपास बनाए जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि तिगांव मारुड अंडरपास निर्माण स्थल पर 5 फि ट पानी जमा हो चुका है। यह समस्या बाद में भी रहेगी। तिगांव से महाराष्ट्र और स्थानीय एक दर्जन गांवों के लोग प्रतिदिन अपने वाहनों से आवाजाही करते है। जिससे उन्हें भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने समय रहते अंडरपास से जल निकासी व्यवस्था बनाने की मांग की है। अन्यथा वर्तमान रेलवे फाटक व मार्ग को यथावत शुरू रखने को कहा है। मांग: काटोल मार्ग पर ग्रामीणों की मांग पर बनाए गए स्पीड ब्रेकर के बाद हादसों में कमी आई है। लोगों का कहना दोपहिया वाहन तेज गति से आने पर स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं देते इससे हादसे की आशंका रहती है। पिछले दिनों दो पहिया वाहन चालक के पीछे बैठी महिला नीचे गिर गई थी। भोजराज पांडे ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से काटोल मार्ग पर स्पीड ब्रेकर के पास संकेतक बोर्ड या जेब्रा लाइन की मांग की है।इधर पिपरिया एवं सेजा ग्राम के बीच स्कूटी की टक्कर से युवराज पिता सुनील यादव घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। स्कूटी चालक दुष्यंत के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। ग्राम कोपाखेड़ा में युवती मोनिका के साथ गांव के ही राजकुमार ने पत्नी की चुगली करने का आरोप लगाते हुए मारपीट की। साथ ही जान से मारने की धमकी दी । युवती की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

The problem surfaced even before the underpass was built