जनता ने बेझिझक बताई पुलिस को समस्याएं

फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रविवार को जनसंवाद कार्यक्रम में डीआईजी सचिन अतुलकर ने नागरिकों से चर्चा की। समस्याएं और सुझाव जाने। पुलिस कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए जनता से सहयोग और सुझाव भी मांगे। इस दौरान पूर्व विधायक नत्थनशाह कवरेती ने क्षमता से अधिक सवारी भरने वाले वाहनों पर अंकुश लगाने को कहा।

The public did not hesitate to tell the police their problems.