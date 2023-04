बारिश व ओलों ने सब्जियों की फसल उजाड़ी

Submitted by:

उमरेठ क्षेत्र के गांवों में बे-मौसम बारिश व ओलों से सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। पंचायत तीघरा- तिगाई और अपतरा में करेला और गोभी की फसल खराब हुई है। प्रभावित किसानों ने तहसील कार्यालय और उद्यानिकी कार्यालय में सूचना देकर उचित मुआवजा की गुहार लगाई है।

The rain and hail ruined the vegetable crop