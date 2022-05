गांवों में भी योग-आध्यात्म की शरण

कोरोना काल के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग तन -मन से स्वस्थ रहने के लिए योग व आध्यात्म की शरण में है। गांवों में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ योग -प्राणायाम के शिविर लगने लगे हैं। उमरानाला में आर्ट ऑफ लिविंग के सौजन्य से आयोजित छह दिवसीय योग शिविर में लोगों ने उत्साह से भाग लिया। सुदर्शन क्रिया का अभ्यास किया। इधर गणेश मंदिर बिछुआ में आयोजित श्रीराम कथा के श्रवण के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं।

छिन्दवाड़ा/ उमरानाला. कोरोना काल के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग तन -मन से स्वस्थ रहने के लिए योग व आध्यात्म की शरण में है। गांवों में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ योग -प्राणायाम के शिविर लगने लगे हैं। उमरानाला में आर्ट ऑफ लिविंग के सौजन्य से आयोजित छह दिवसीय योग शिविर में लोगों ने उत्साह से भाग लिया। सुदर्शन क्रिया का अभ्यास किया। प्रशिक्षक सुरेश पवार ने बताया रोजमर्रा के तनाव से बचना और जीवन का आनंद लेना ही आर्ट ऑफ लिविंग है। प्रतिभागियों को सुदर्शन क्रिया के विभिन्न चरण बताए गए। इसके नियमित अभ्यास से मन शांत होता है। स्ट्रेस दूर रहता है।आत्मविश्वास बढ़ता है। शिविर में मनीष शर्मा कृष्णोत्तम सिंह राजपूत ,तपेश पेठे ,दीपक शर्मा,राकेश गुरव और योगेंद्र पांडे का सहयोग रहा। इधर गणेश मंदिर बिछुआ में आयोजित श्रीराम कथा के श्रवण के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। उज्जैन से आए सन्त श्रीभगवान चैतन्य बापू ने कहा कि कोई किसी भी धर्म, मत, मजहब को माने लेकिन हर एक व्यक्ति के जीवन में रामकथा की नितांत आवश्यकता है। भगवान की कथा लोक व्यवहार सिखाती है। वर्तमान समय में एक दूसरे को प्रेम और सद्भाव से रहने की आवश्यकता है । देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सबको राम कथा श्रवण करना चाहिए। उन्होंने कहा व्यक्ति द्वारा किया सत्कर्म एक ना एक दिन राष्ट्र व समाज के काम आने के साथ स्वयं के लिए कल्याणकारी होता है । बड़ी संख्या में आसपास के गांवों से भी लोग कथा सुनने पहुंच रहे हैं। कथा का समय दोपहर बाद तीन बजे से शाम 6 बजे तक है। आयोजक भूरी बाई साहू हैं।

The refuge of yoga-spirituality even in villages