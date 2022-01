झगडऩा छोड़ बीच बचाव करने वाले की बाइक जला गए

ग्राम झरपानी में झगड़़ा कर रहे दो लोगों को टोकना व बीचबचाव करना एक युवक को भारी पड़ा। दोनों ने उसी युवक की बाइक को फूंक दिया। झींरपानी में सोमवार रात रविकेश नागवंशी के के घर के सामने गांव के ही शिवनंदन डेहरिया एवं किशन धुर्वे झगड़ रहे थे। रविकेश ने झगड़ा करने से रोका तो दोनों ने रवि के साथ न केवल मारपीट की बल्कि उसकी बाइक को आग लगा कर भाग गए।

छिन्दवाड़ा/अमरवाड़ा. ग्राम झरपानी में झगड़़ा कर रहे दो लोगों को टोकना व बीचबचाव करना एक युवक को भारी पड़ा। दोनों ने उसी युवक की बाइक को फूंक दिया। झींरपानी में सोमवार रात रविकेश नागवंशी के के घर के सामने गांव के ही शिवनंदन डेहरिया एवं किशन धुर्वे झगड़ रहे थे। रविकेश ने झगड़ा करने से रोका तो दोनों ने रवि के साथ न केवल मारपीट की बल्कि उसकी बाइक को आग लगा कर भाग गए। मंगलवार को रवि ने अमरवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। तेलगांना से नीलगिरी की लकडिय़ां भरकर उत्तर प्रदेश जा रहे ट्रक को वन विभाग के अमले ने पीछा कर पकड़ लिया। मिली जानकारी के अनुसार बड़़चिचोली के समीप ट्रक को हाथ देकर रोका गया लेकिन वह बिना टीपी पटाएं भागने लगा। वन विभाग के रेंजर दीपक चौधरी को सूचना दी गई। चौधरी व डिप्टी रेंजर सूर्यवंशी ट्रक का पीछा कर मोरडोंगरी के समीप पकड़़ लिया। चौधरी ने बताया कि ट्रक में 30 टन माल भरा हुआ है। जिसकी कीमत लगभग 50 से 60 हजार रुपए है। मध्यप्रदेश में वन विभाग के नाके पर टी पी भरना होता है। इस कार्यवाही को पूरा किए बिना ही ट्रक चालक ने भागने का प्रयास किया। चालक के खिलाफ वनोपज एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।ग्राम जोबनी के किसान देवीदास सोमकुंवर के खेत में कटाई कर रखी अरहर की फसल में रविवार रात आग लग गई। आग से लगभग 15 क्विंटल फ सल राख हो गई। इसका बाजार मूल्य लगभग 80 हजार रुपए बताया जाता है। किसान ने फ सल नुकसान की शिकायत राजस्व विभाग को दी है। आग लगने के कारणों का पता नहीं लगा है।

The rescuer's bike got burnt leaving the fight