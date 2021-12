जल प्रदाय व्यवस्था सहित मोटरों के रख-रखाव के लिए लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग सर्विस कोल्हापुर को जिम्मेदारी सौंपी गई। 20 हॉर्स पावर की तीन मोटर खराब होने के बावजूद आज तक नहीं सुधरवाया गया। सिर्फ एक मोटर से ही जलापूर्ति की जा रही है। आम लोग कर्मचारियों के सामने नाराजगी जताते हैं, जबकि लापरवाही ठेका कम्पनी की है।

The responsibility of drinking water belongs to the contract company, the municipal workers listening to the truth