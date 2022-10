बाधित हो रहा मार्ग, पार्षदों ने रखी समस्या

नगर के गायत्री कॉलोनी में गुजरखेड़ी, जूनापानी ढाना पहुंच मार्ग रेलवे विभाग की तीसरी लाइन के विस्तार से बाधित हो रहा है।

छिंदवाड़ा/पांढुर्ना. नगर के गायत्री कॉलोनी में गुजरखेड़ी, जूनापानी ढाना पहुंच मार्ग रेलवे विभाग की तीसरी लाइन के विस्तार से बाधित हो रहा है। मार्ग बाधित होने से शहर सहित लगभग 4-5 गांवों के ग्रामीणों और किसानों को आवागमन प्रभावित हो जाएगा। वहीं शहर के सुभाष वार्ड, शास्त्री वार्ड और जवाहर वार्ड के नवनिर्वाचित पार्षदों ने एसडीएम को इस समस्या से अवगत कराते हुए स्थल निरीक्षण कर रहवासियों और ग्रामीणों के आवागमन के लिए मार्ग की व्यवस्था करने की मांग की है।

शास्त्री वार्ड के पार्षद लोचन खवसे, सुभाष वार्ड की पार्षद नीतू संजय राठौर और जवाहर वार्ड के पार्षद दुर्गेश उईके के साथ पहुंचे हरि कुयटे, सुनील इंदुरकर ने समस्या उठाते हुए बताया कि रेल लाईन का कार्य चल रहा है। इससे आए दिन रहवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ठेकेदार नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से न लेते हुए मनमानी कर रहे हैं। तीसरी रेल लाइन बनने के बाद आवागमन के लिए सडक़ कहां से रहेगी । इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। पार्षदों ने प्रशासन से गुहार लगाकर शीघ्र समस्या के निराकरण की मांग की है।

