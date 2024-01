गड्ढा खोद कर घर का रास्ता कर दिया बंद

यहां की स्टार कॉलोनी के पीछे नदी पर निर्माणाधीन पुलिया से आने-जाने का रास्ता बंद होने की आशंका को लेकर संतोष डेहरिया ने सीएम हेल्पलाइन से लेकर जनसुनवाई में कलेक्टर तक को अर्जी लगाई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत ने शनिवार को डेहरिया के आने जाने के रास्ते पर जेसीबी से गड्ढा खोद दिया।

The road to the house was closed by digging a pit.