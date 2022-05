तेज हवा से उड़ गई पुलिस थाने की छत

मंगलवार को तेज हवाएं चलती रही जिससे जन जीवन प्रभावित रहा। तेज हवाओं के कारण पुराने पुलिस थाना भवन के छत पर लगी टीनें उडऩे लगी। हाल ही में पुलिस थाना की जर्जर इमारत पर पुराने कवेलु हटाकर टीनें लगाई गई थी, लेकिन कमजोर लकड़ी के ढांचे पर टीनें तेज हवाओं के सामने टिक नहीं सकी। कुछ टीनें उखडक़र नीचे भी गिरी। उल्लेखनीय है कि पुराना थाना भवन अंग्रेजों के जमाने का है और इसकी छत कमजोर हो चुकी है। टीनों की मोटाई कम होने से तेज हवाओं के आगे ये टीन टिक नहीं सकी।

तेज हवाओं का असर टाउन-2 फीडर पर दिन भर देखने को मिला। दोपहर 12 बजे से शंकर नगर, जलाराम वार्ड, सुभाष वार्ड, संतोषी माता वार्ड, रानी दुर्गावती वार्ड सहित आधे क्षेत्र पर देखने को मिला। हवाओं के कारण दिन भर रह-रहकर बिजली गुल होती रही। मप्रपूक्षे विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के टाउन प्रभारी रविनंदन बाबू ने बताया कि दिन भर लाइन में आ रहे फाल्ट को देखने का काम चलता रहा। ग्राम पंचायत खापा स्वामी में कन्हान वैली स्कूल के पास एक सूखा पेड़ सडक़ पर आ गिरा। इससे यातायात प्रभावित रहा। मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात व्यक्ति ने यहां कचरे में आग लगाई थी । कचरा जल गया पास में पेड़ सूखा होने के कारण अंदर से खोखला था । उसमें भी आग लग गई व पेड़ सडक़ पर आ गिरा। हालांकि जनहानि नहीं हुई पर इस सडक़ से आने जाने वाले लोग परेशान नजर रहे। स्थानीय व्यक्ति इलू ,मोहम्मद शोएब खान ,सुनील धुर्वे ने पेड़ को सडक़ से हटा कर आवागमन सुचारु कराया।

The roof of the police station was blown away by the strong wind