जुगाड़ के बांस- बल्लियों पर टिकी हैं सर्विस लाइन

ग्राम पंचायत खापा स्वामी से लेकर डुंगरिया तक बिजली कंपनी सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरत रही है। कभी भी हादसा हो सकता है। बारिश में करंट फैलने का खतरा रहेगा। 33 केवी और 11 केवी की मेन लाइन रोड के ऊपर से जा रही हैं पर इनकी गार्डिंग नहीं की गई है। तारों के टूटने का डर रहता है।

The service line rests on the bamboos and bats of jugaad.