32 लाख की लागत से बन रही प्रतिमा

कांग्रेस और शिवसेना ने तिथि के अनुसार शुक्रवार को शिवाजी महाराज की जयंती मनाई। जल्द ही अंबिका चौक में शिवाजी प्रतिमा स्थापित होगी। सांसद निधि से लगभग 32 लाख की लागत से प्रतिमा का निर्माण शुरू हो चुका है। अंबिका चौक पर विधायक निधि से 2 लाख 55 हजार की लागत से चबूतरा निर्माण कराया जाएगा।

The statue being built at a cost of 32 lakhs