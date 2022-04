सचिव के बिना व्यवस्था बिगड़ी

देवली ग्राम पंचायत में बीते 6 माह से सचिव नहीं होने से गांव की पेयजल व्यवस्था भी चरमरा गई है। ग्राम पंचायत के अधीन भुम्मा चिखली, देवली, जामलापनी और खैरी सहित पांच गांव है। बस्तियों में गंदगी के अंबार लगे हैं। सरपंच लीला कवडेती का कहना है कि मेरे घर के सामने कचरे का ढेर लगा है । पेयजल व्यवस्था भी ठप है। सचिव का स्थानांतरण हो गया है। प्रशासन को तत्काल यहां सचिव लगाना चाहिए।

छिन्दवाड़ा/मोहगांव. क्षेत्र के देवली ग्राम पंचायत में बीते 6 माह से सचिव नहीं होने से गांव की पेयजल व्यवस्था भी चरमरा गई है। ग्राम पंचायत के अधीन भुम्मा चिखली, देवली, जामलापनी और खैरी सहित पांच गांव है। बस्तियों में गंदगी के अंबार लगे हैं। सरपंच लीला कवडेती का कहना है कि घुमा गांव की नालियों की सफाई कई माह से नहीं हुई है। मेरे घर के सामने कचरे का ढेर लगा है सचिव का स्थानांतरण अन्य स्थान पर हो गया है। इतना ही नहीं गांव में पेयजल व्यवस्था भी ठप है। शासन -प्रशासन को तत्काल यहां सचिव लगाना चाहिए। देवली पंचायत में लिपिक प्रकाश डोंगरे ने बताया 12 माह से सचिव ने वेतन नहीं दिया है। 181 पर शिकायत की थी, जनपद अधिकारियों के आश्वासन पर शिकायत वापस ले ली । इसके बाद भी आज दिनांक तक वेतन नहीं मिला है। घर चलाना मुश्किल हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सचिव का पद रिक्त नहीं होने का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। नाले-नालियां भी जाम होने से गंदा पानी सडक़ पर बहता रहता है। सफ ाई नहीं होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। कई बार सरपंच से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। ग्रामीणों ने सरपंच से नियमित साफ-सफाई और नालियों की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। इधर बड़चिचोली ग्राम में की जा रही बिजली कटौती का कोई समय नहीं है। कभी भी बिजली चली जाती है। इस भीषण गर्मी में लोग वैसे ही परेशान हैं। कटौती से ग्रामीण बुजुर्ग व मरीजों को

ज्यादा तकलीफ हो रही है। ग्राम पंचायत के पंप चालक ने बताया कि बिजली कटौती से पानी की टंकी नहीं भरी जा रही। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था सुचारु करने की मांग की है।

The system deteriorated without the secretary