सात साल से नहीं हुई टंकी की सफाई ,हवा में झूल रही सीढ़ी

पंधराखेड़ी में वर्ष 2014 में जर्जर होने के बावजूद 1 लाख लीटर क्षमता की टंकी से आज भी जलापूर्ति की जा रही है। टंकी की सीढिय़ां टूट चुकी है। टंकी पर चढऩा संभव नहीं है। इसलिए इसकी सफाई भी नहीं की जा सकती।ग्रामीणों का आरोप है कि सात साल से टंकी की सफाई नहीं हुई है। इसी टंकी का पानी ग्रामीणों को पिलाया जा रहा है।

The tank has not been cleaned for seven years, the ladder is swinging in the air