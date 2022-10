शिक्षक ने कर दी छात्रों की पिटाई, विभाग ने हटाया

माध्यमिक शाला घोराड़ के शिक्षक ओमप्रकाश ढोके ने विद्यार्थियों की यह कह कर पिटाई कर दी कि तुम्हें कुछ नहीं आता, पढ़ते-लिखते नहीं और तिलक लगाकर चले आते हो। आक्रोशित पालक और ग्रामीण पुलिस चौकी खमारपानी पहुंच गए, शिक्षक के खिलाफ विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं चौकी प्रभारी पुष्पा उइके के समक्ष शिकायत की।

The teacher beat up the students, the department removed