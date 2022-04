स्कूल को संवारने वाले शिक्षक को यूं किया याद

ग्राम पंचायत पालाचौरई की शासकीय प्राथमिक शाला कर्मवीर कॉलोनी में प्रधान पाठक रहे स्व. राजेंद्र सिंह परिहार की स्मृति में पौधरोपण किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा परिहार मिलनसार मृदुभाषी एवं स्कूल के बच्चों के बारे में सोचने वाले उदार व्यक्तित्व थे। उनकी पुण्यतिथि पर पौधे लगाए गए।

छिन्दवाड़ा/गुढ़ी अम्बाड़ा. ग्राम पंचायत पालाचौरई की शासकीय प्राथमिक शाला कर्मवीर कॉलोनी में प्रधान पाठक रहे स्व. राजेंद्र सिंह परिहार की स्मृति में पौधरोपण किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा परिहार मिलनसार मृदुभाषी एवं स्कूल के बच्चों के बारे में सोचने वाले उदार व्यक्तित्व थे। परिहार ने स्कूल को संवारा और शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया। उनके कार्यकाल में स्कूल में छात्र संख्या बढ़ी। उल्लेखनीय है कि परिहार का कोरोना की दूसरी लहर में निधन हो गया था। उनकी पुण्यतिथि पर पौधे लगाए गए। इस दौरान माध्यमिक शाला प्रधान पाठिका कल्पना दीक्षित, शिक्षिका अर्चना हरपाल, सरस्वती टेम्बुलकर, सरिता मालवीय, रंजना डेहरिया, रजनी सोनी, सरोज निषाद एवं शिक्षक बीएम साहू, विनोद डेहरिया, सहित गयास अहमद सिद्दीकी, पारस खंगार आदि उपस्थित रहे। जस गायन: सिद्ध पीठ हनुमान मंदिर कोसमी में जिला स्तरीय इनामी जस प्रतियोगिता सम्पन्न हुई। श्रीराम नवमी एवं हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय इनामी जस प्रतियोगिता मंगलवार रात को सम्पन्न हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि ने पूजन उपरांत किया गया। प्रतियोगिता में जिले के अलावा आसपास जिले के लगभग 35 भजन मंडल ने भाग लिया। रात भर चले आयोजन में प्रथम स्थान घनघोरी जस मण्डल धाकरवाड़ी बैतूल को 10 हजार रुपए एवं शील्ड, द्वितीय स्थान गौरी जस मण्डल परासिया 7 हजार एवं शील्ड, तीसरा स्थान जय दुर्गे जस मण्डल कोटल बर्री 5 हजार रपुए एवं शील्ड चतुर्थ यदुवंशी जस मण्डल दीघावानी, पांचवा सरस्वती जस मण्डल खापाभाट, छटवां गायत्री मण्डल दीघावानी, सातवां सावरिया जस मण्डल खिरसाडोह, आठवां भगवती जस मण्डल न्यूटन, नौवा जय अम्बे जस मण्डल हरनभटा, दसवा दुर्गा जस मण्डल गुलवा को नगद राशि भेंटकर सम्मानित किया गया। वहीं दस मंडलों को सांत्वना पुरस्कार एवं व्यक्तिगत पुरुस्कार दिए गए।

