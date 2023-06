सडक़ की क्वालिटी जांचने पहुंची टीम

कायाकल्प योजना में बनाई जा रही शहर की मुख्य सडक़ की जांच करने बुधवार को संभागीय दल पांढुर्ना पहुंचा। एमपीईबी कॉलोनी से मोरडोंगरी टी प्वाइंट तक सडक़ की थिकनेस व गुणवत्ता की जांच की गई । यूएसयूएम के अधिकारी रमेश होतवानी, संभागीय कार्यालय जबलपुर के सहायक यंत्री सुभाष जैन ने स्टीमेट के हिसाब से जांच की व सेंपल लिए।

The team arrived to check the quality of the road