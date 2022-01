तीसरी लहर ने बनवा दिए दुकानों के बाहर गोले

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना लिया जाएगा। वहीं आपदा प्रबंधन समिति ने व्यवसायिक परिसरों में गोले बनाए गए हैं। ताकि सोशल डिस्टेस का पालन हो सके। रेलवे स्टेशन हिरदागढ़ में बाहर से आए यात्रियों की जांच की जा रही है। शासकीय हाई स्कूल साजवा में कोरोना टीकाकरण समझाइश के बाद फिर शुरु हो गया है।

छिन्दवाड़ा/बोरगांव. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना लिया जाएगा। वहीं आपदा प्रबंधन समिति ने व्यवसायिक परिसरों में गोले बनाए गए हैं। ताकि सोशल डिस्टेसग का पालन हो सके। कोरोना को देखते हुए रेलवे स्टेशन हिरदागढ़ में बाहर से आए यात्रियों की जांच की जा रही है। आंगनबाड़ी कायकर्ता रेखा ठाकुर, अनिता डोंगरे, आशा कायकर्ता, ग्राम पंचायत सचिव किशोर यदुवंशी, छिंदी कामत बाहर से आए लोगों का तापमान जांच रहे हैं। होम क्वारंटीन की सलाह दी जा रही है। ग्रामीणों के विरोध के कारण शासकीय हाई स्कूल साजवा में कोरोना टीकाकरण समझाइश के बाद फिर शुरु हो गया है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी, टीकाकरण परियोजना के क्षेत्रीय समन्वयक मार्शल सोना, दीपक गोजे ने प्राचार्य डॉ. अंजलि चौरसिया के साथ छात्रों के परिजनों की बैठक आयोजित की । सोना ने परिजनों की शंका व भ्रांतियों का समाधान किया। सोमवार को पुन: कोरोना टीकाकरण को आरंभ किया गया। प्राचार्य ने बताया कि समझाइश के बाद विरोध करने वाले अधिकांश परिजनों के बच्चों ने ही आगे आकर टीकाकरण करवाया। ४२ बच्चों ने टीका लगवाया। इस दौरान डॉ श्याम इनवाती उपस्थित रहे। छात्र महासभा ने पेंचव्हेली कॉलेज परासिया में कोविड प्रोटोकाल सख्ती से लागू करने को प्राचार्य को ज्ञापन सौपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि सेनेटाइजर मशीन बंद है उसे शीघ्र चालू कराया जाए। तापमान नापने के लिए थर्मामीटर के साथ एक गार्ड को गेट पर खड़ा किया जाए। यदि किसी को बुखार है तो उसे वापस घर पहुंचाया जाए। छात्र-छात्राओं को मास्क न पहनने पर प्रवेश ना दिया जाए। बाथरूम की नियमित सफाई और आवश्यक कीटनाशक का छिडकाव किया जाए।

The third wave made shells outside the shops