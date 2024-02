चकमा देकर 30 हजार रुपए ले उड़ा ठग

सिंगोड़ी पुलिस ने ठगी से पीडि़त को ही चौकी में आरोपी की तरह बैठा लिया। मामला तूल पकड़ा तो चौकी प्रभारी ने रात में प्रार्थी का आवेदन लिया। वारदात सिंगोड़ी स्थित वेल्डिंग वर्कशॉप के संचालक मोहम्मद नाहिद उर्फ मुबारिक के साथ हुई। उनके पास एक शख्स बिल्डिंग ठेकेदार बनके आया और बड़ा काम बताते हुए एस्टीमेट मांगा। ठेकेदार ने वेल्डिंग संचालक को लेबर पेमेंट के लिए 30000 के 100-100 के नोट मांगे।

The thug took away 30 thousand rupees by dodging