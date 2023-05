महंगाई और झूठ के खिलाफ खड़े होने का वक्त आ गया-नकुल

सांसद नकुलनाथ ने सोमवार को ग्राम सारंगबिहरी में आयोजित जनसभा को सम्बोधित किया। उन्होंने जनता से कहा कि कमरतोड़ महंगाई और झूठ बोल कर वैमनस्य फैलाने वालों के खिलाफ खड़े होने का वक्त आ गया है।

The time has come to stand against inflation and lies - Nakul