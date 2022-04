अस्पताल के रास्ते तक को नहीं छोड़ा अतिक्रमियों ने

सिविल अस्पताल के लिए पहुंच मार्ग को भी अतिक्रमियों ने नहीं बख्शा। आखिर बुधवार को नगर पालिका अमले ने प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया। इस रास्ते पर दो अतिक्रमण थे। जिन्हें जेसीबी की मदद से हटाया गया। इसके बाद रास्ता पूरी तरह से खुल गया। यहां यूआइडीएसएसएमटी योजना के अंतर्गत 14 लाख रुपए की लागत से सडक़ का निर्माण होगा। इससे पुरानी आबादी में रहने वाले मरीजों को अस्पताल में आना-जाना और भी आसान हो जाएगा।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. अमरावती रोड़ से सिविल अस्पताल के लिए पहुंच मार्ग को भी अतिक्रमियों ने नहीं बख्शा। आखिर बुधवार को नगर पालिका अमले ने प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया। इस रास्ते पर दो अतिक्रमण थे। जिन्हें जेसीबी की मदद से हटाया गया। इसके बाद रास्ता पूरी तरह से खुल गया। यहां यूआइडीएसएसएमटी योजना के अंतर्गत 14 लाख रुपए की लागत से सडक़ का निर्माण होगा। इससे पुरानी आबादी में रहने वाले मरीजों को अस्पताल में आना-जाना और भी आसान हो जाएगा। सीएमओ आरके इवनाती ने बताया कि लगभग 200 मीटर सडक़ पर अतिक्रमण हटाया गया। पूर्व में मो. शफी ने वाद दायर किया था। जिसका निर्णय नगर पालिका के पक्ष में आया था। अब अस्पताल नए भवन में शुरू हो गया है जिसके बाद इसे हटाकर नागरिकों के लिए सुगम मार्ग तैयार किया गया। गौरतलब है कि अस्पताल तक आने जाने के लिए सडक़ से अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था। सजा:अपर सत्र न्यायालय ने अभियुक्त ज्ञानेश्वर पिता भीमराव बोरीवार निवासी तिगांव के धारा 306,498ए के प्रकरण में सुनवाई करते हुए 5 वर्ष कारावास और एक वर्ष दंड तथा 498 के मामले में एक वर्ष कारावास एक हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया है। 22 जनवरी 2019 को ग्राम तिगांव में मृतिका एवं अभियुक्त पति-पत्नी निवासरत थे। पति शराब के लिए हमेशा ही पत्नी के साथ मारपीट करता था। घटना दिनांक को भी अभियुक्त ने पत्नी के साथ शराब के लिए मारपीट की जिससे परेशान होकर पत्नी ने मिट्टी तेल उड़ेलकर आग लगा ली थी। अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी।

The trespassers did not leave even on the way to the hospital